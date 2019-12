Foi libertado por engano e violou oito mulheres e crianças

Joseph McCann, 34 anos, foi colocado em liberdade condicional por um erro. Saiu da prisão e violou oito mulheres e crianças – a vítima mais nova foi um rapaz de 11 anos e a mais velha uma mulher de 71. Agora, o tribunal de Old Bailey, em Inglaterra, condenou o violador em série a 33 perpétuas, estando sujeito a 30 anos de prisão até possível revisão de pena.





"Joseph McCann, és realmente muito perigoso para as pessoas que são mais fracas que tu. Entre outras coisas és um cobarde, um bully violento e um pedófilo", disse o juiz Andrew Edis como se se estivesse a dirigir ao britânico, que não compareceu à leitura da sentença esta segunda-feira, revela o The Guardian."Nunca expressaste uma palavra de arrependimento ou preocupação pelas tuas vítimas. Estás completamente obcecado contigo próprio e acreditas que podes usar as pessoas como queres. És um clássico psicopata, acho que nunca vais deixar de ser perigoso", defendeu o juiz.O diretor da National Probation Service, que supervisiona os criminosos de alto risco colocados junto da sociedade, pediu desculpa pelo erro que colocou McCann em liberdade – erro que permitiu que abusasse de todas estas vítimas.Na sexta-feira, McCann foi condenado pelos 37 crimes de que foi acusado de cometer no espaço de duas semanas – desde o dia 21 de abril, entre Londres e Cheshire, violou oito pessoas. Foi ainda condenado por rapto de quatro pessoas.A primeira, uma jovem de 21 anos, foi ameaçada com uma faca em Watford. Foi violada repetidamente. Quatro dias depois, duas mulheres foram raptadas e submetidas a violações seguidas. Conseguiram fugir depois de uma das mulheres ter conseguido acertar, com uma garrafa de vodka, na cabeça de McCann.Dias depois, conseguiu entrar dentro de casa de uma mulher – onde violou os seus dois filhos. Um rapaz de 11 anos e a irmã, de 17. Foram violados um à frente do outro enquanto a mãe se encontrava amarrada a uma cama.McCann violou também uma mulher de 71 anos e uma menina de 13. Foi ainda condenado por abusar e agredir outras quatro mulheres.O homem, que recusou estar presente em tribunal para ouvir a sentença, foi apanhado pela polícia escondido numa árvore depois de duas semanas de violações.

"McCann é um dos mais perigosos agressores que este país alguma vez viu e a sentença aplicada hoje é o reflexo dos seus hediondos crimes", defendeu a inspetora Katherine Goodwin, citada pela Reuters. "Tínhamos todos o mesmo objetivo – levar McCann à justiça e garantir que mais ninguém sofre às suas mãos".