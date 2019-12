Mulheres sauditas já podem entrar em restaurantes pela mesma porta que os homens

Mulheres sauditas autorizadas a viajar para fora do país sem autorização prévia As mulheres sauditas vão ser autorizadas a obter um passaporte e a viajar para o estrangeiro sem precisarem de obter a autorização prévia de um tutor do sexo masculino, anunciou o governo de Riade na quinta-feira. "Um passaporte vai ser entregue a qualquer nacional saudita que o peça", indicou o diário governamental Umm Al Qura, citando uma decisão do executivo.

Mohammed bin Salman no que diz respeitos à liberdade das mulheres, juntando-se a medidas como a autorização dada às mulheres para viajarem para o estrangeiro sem a autorização de um homem da família, para assistirem a jogos de futebol no estádio ou mesmo a aceder a empregos que até então estavam reservados a homens. A

Foi abolida a lei que obrigava as mulheres sauditas a entrarem por uma porta diferente daquela por onde os homens entravam nos restaurantes e a serem atendidas numa área também ela diferente. Esta medida é mais um passo para o lento fim da segregação de género que há muitos anos restinge os direitos da mulheres na Arábia Saudita Restaurantes e cafés, incluindo cadeias ocidentais tais como a Starbucks, eram obrigados por lei a terem uma entrada para "famílias", ou seja, mulheres que estivessem sozinhas ou com homens que fizessem parte da sua família e crianças, e outra para "homens solteiros". Lá dentro, havia também zonas exclusivas para homens, a que as "famílias" não tinham acesso. Já nos sítios pequenos, com pouco espaço para que esta separação fosse feita, as mulheres eram proibidas.Ainda que a obrigação tenha sido abolida, os estabelecimentos podem continuar a ter entradas e áreas de serviço diferente para homens e mulheres, uma vez que a população mais conservadora irá continuar a cumprir este requisito. Ficará então do lado dos negócios a tomada de decisão.Esta é mais uma reforma implementada pelo Governo do príncipe herdeiromedida mais impactante dos últimos tempos foi a que permitiu às mulheres conduzirem automóveis.Ainda assim, muitos ativistas afirmam que estas autorizações são uma pequena parte do que se pode fazer e que ainda há muitas leis que restringem os direitos das mulheres.