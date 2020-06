Nova Zelândia: Campanha oficial coloca atores pornográficos a apelar a conversas entre pais e filhos

Matty entede, então, que chegou a hora de ter uma conversa séria sobre as relações na vida real e o que é visto online.





O governo da Nova Zelândia lançou uma campanha oficial que procura alertar os pais para a necessidade de falarem com os filhos sobre pornografia . Tudo porque, segundo a mensagem transmitida, grande parte das crianças neozelandesas usa os filmes para adultos para aprender sobre sexo.O vídeo, que faz parte de uma campanha mais abrangente que também já abordou a questão do bullying, a Keep It Real Online, conta a história de uma mãe que é surpreendida por dois atores pornográficos nus que lhe batem à porta de casa. Sue e Derek explicam, então, que o filho de Sandra tem estado a usar a Internet para ver os seus conteúdos. "Normalmente, atuamos para adultos. O seu filho é uma criança", sublinha Sue.A mensagem recorda a necessidade do consentimento para as relações sexuais e Derek, o ator, explica que na vida real o seu comportamento nada tem que ver com os comportamentos dos filmes. A mãe deNo site da campanha, o governo neozelandês reforça a necessidade de existirem relações francas e abertas entre pais e filhos sobre o sexo e as relações na vida real, mesmo que os mais velhos muitas vezes não saibam por onde começar.