A torre inclinada de Pisa está a ficar menos inclinada. Quem o diz são investigadores da universidade da cidade italiana, que referem que o monumento – que tem vindo a mudar a sua forma desde que foi construída em 1173 – perdeu quatro centímetros de declive nos últimos 20 anos.

"Com as operações de restauração, a torre começou a inclinar menos de um grau a menos", referiu Nunziante Squeglia, uma professora de geotecnia na Universidade de Pisa que trabalha com um grupo de vigilância que se reúne de três em três meses para aferir a condição do monumento. "O que importa é a estabilidade da torre, que é melhor do que se inicialmente previa."

A estrutura, severamente danificada durante a Segunda Guerra Mundial, foi fechada ao público em 1990 por representar perigo para turistas e não foi reaberta ao público durante 11 anos. Através dos trabalhos de recuperação do monumento, foi corrigido um total de 45 centímetros de declive, entre 1993 e 2001.