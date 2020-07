No dia 14, a irmã de Fahim Saleh estranhou que ele não lhe tivesse dito nada durante um dia inteiro e procurou-o no seu apartamento de luxo em Manhattan, Nova Iorque. Quando chegou, uma eletrosserra estava ligada à ficha. Saleh tinha sido morto e desmembrado por um intruso que fugiu depois de ter sido interrompido.O crime ocorreu na terça-feira, dia 14. Fahim Saleh tinha 33 anos e era empresário. Ainda não foram realizadas detenções, mas ao jornal The New York Times, uma fonte policial disse acreditar que o trabalho foi feito por um "profissional". No apartamento, foi encontrado material de limpeza. Os agentes também descobriram o torso de Saleh, os braços e a cabeça dentro de sacos do lixo.As autoridades acreditam que o assassino recorreu a um taser para atordoar Saleh. Nas imagens de videovigilância do condomínio, vê-se o empresário a sair de um elevador que ia ter diretamente ao seu apartamento acompanhado por uma pessoa vestida de preto dos pés à cabeça - máscara incluída. Junto à porta da casa, os dois envolveram-se numa luta.Segundo a autópsia, Saleh morreu por ter sido esfaqueado.O jovem empresário fundou várias empresas. Depois da universidade, criou a app PrankDial, que permitia aos seus utilizadores comprar chamadas pré-gravadas e enviá-las a amigos fazendo-lhes partidas. Fahim Saleh fez milhões com a ideia - que também lhe trouxe vários processos na Justiça - e investiu noutro tipo de iniciativas. Era o CEO da Gokada, uma empresa de viagens de mota que começou a operar na Nigéria em 2018. A empresa confirmou a morte: "Fahim era um grande líder, inspiração e luz positiva para todos nós."Saleh era filho de imigrantes do Bangladesh. O ministro da Informação e das Tecnologias de Informação do país lamentou a sua morte: "Fahim encontrou o sucesso muito jovem e construiu-o ano após ano, enquanto mantinha os pés na terra e se comprometia a ajudar os outros. O que fez, fê-lo a pensar no bem superior e na sua família. Os seus pais e as suas irmãs eram a sua luz e ele era a dele."