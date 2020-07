Cinco dias depois, o “Rambo” foi apanhado numa floresta da Alemanha

A polícia alemã deteve o atirador com a alcunha de "Rambo" depois de uma perseguição de cinco dias pelas Floresta Negra, na fronteira da Alemanha com França. Yves Rausch, um sem-abrigo de 31 anos, tinha fugido para a região montanhosa depois de ter ameaçado quatro polícias na região de Oppenau, tirando-lhes as pistolas. Consigo tinha também a sua própria pistola, uma faca e um arco e flecha.

Em comunicado, as autoridades alemãs indicaram que "Rambo" foi detido após uma intensa busca por partes densas da floresta através de uma unidade de elite, com helicópteros, detetores térmicos e cães farejadores no seu encalço. O procurador-geral da República alemã, Herwig Schäfer, chegou mesmo a descrever o homem de 31 anos como um "guarda-florestal" que lida bem com a natureza e que tem uma "paixão por armas".

A fuga aconteceu após Rausch ter sido abordado na cabana que usava ilegalmente em Oppenau. Ainda não se conhece em que circunstâncias o homem foi detido ou exatamente onde mas, no momento da sua detenção foram apreendidas quatro armas de fogo.

De acordo com o jornal alemão Bild, um carteiro terá dado a informação que levou à sua detenção e uma pessoas terá ficado ferida durante a operação.

Uma adolescência marcada por antissemitismo

Em adolescente, Yves Rausch já tinha sido detido por motins e, segundo o promotor local, aos 15 anos foi apanhado a mudar um sinal de uma organização para que a inscrição mostrasse as palavras "Judeus longe", acompanhada de suásticas, símbolos das SS e declarações anti-judeus.

De acordo com a própria mãe de "Rambo", o homem tinha saído do seu apartamento alugado no ano passado. O Bild apontou esta semana que Yves Rausch terá montado um campo de tiro num apartamento alugado, não se confirmando se terá sido o mesmo onde viveu antes.

Depois de sair desta casa, Rausch viveu na casa da sua tia até criar a sua própria na floresta. "Ele queria fugir para a natureza, ser livre", disse a mãe às autoridades. Depois de a polícia o encontrar no domingo, o "Rambo" terá apontado a sua arma aos agentes, desarmando-os. A última vez a mãe o viu terá sido a 8 de julho, com esta a descrevê-lo como "perfeitamente normal".