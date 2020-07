61 anos depois, as autoridades russas deram uma explicação para a morte de nove estudantes enquanto faziam uma expedição de esqui na Sibéria. O incidente de Dyatlov Pass, em janeiro de 1959, inspirou documentários, livros e alimentou várias teorias da conspiração: de as mortes terem sido provocadas por extraterrestres, ou pelo Abominável Homem das Neves, ou deverem-se a um míssil soviético, a uma missão de espionagem ou a infrassons.Entre as nove vítimas, algumas tinham sofrido fraturas no crânio e no peito. A língua e os olhos de Lyudmila Dubinina, 21 anos, e Semen Zolotarev, de 38, tinham desaparecido.O grupo de estudantes do Instituto Politécnico de Ural era liderado por Igor Dyatlov, que tinha 23 anos. O objetivo do grupo era percorrer 220 quilómetros em esquis até ao monte Otorten.Agora, a investigação do Ministério Público russo, reaberta em fevereiro de 2019 e que fez uma reconstituição do que tinha acontecido aos estudantes, determinou que todos morreram devido a hipotermia. Segundo o procurador Andrei Kuryakov, a tenda do grupo encontrava-se em perigo devido a uma avalanche, e os estudantes saíram das tendas em roupa interior ou só de meias de noite, assustados. Procuraram proteger-se da avalanche atrás de uma zona com relevo mas, quando tentaram voltar à tenda, não conseguiam ver nada. "Quando se viraram, não conseguiam ver a tenda. A visibilidade era de até 16 metros", disse Kuryakov.Os estudantes acenderam uma fogueira, mas nem isso os ajudou a encontrar a tenda. Esta tinha desaparecido devido à avalanche.Nos dias seguintes, as temperaturas chegaram até aos 45 graus negativos, o que provocou a morte ao grupo. No início, as autoridades soviéticas ocultaram as mortes, o que motivou o surgimento das teorias.A dos estudantes "foi uma luta heróica", considerou o procurador. "Não houve pânico, mas eles não tinham hipóteses [de sobrevivência] naquelas circunstâncias".