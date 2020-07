Fahim foi desmembrado no seu apartamento de luxo em Nova Iorque por um "profissional" Homicida terá sido surpreendido pela irmã de Fahim Saleh, que tinha 33 anos. Ainda não foram feitas detenções. - Mundo , Sábado.

Foi detido um suspeito da morte de Fahim Saleh, o empresário de 33 anos que foi encontrado desmembrado e decapitado dentro do seu apartamento de luxo em Nova Iorque, EUA . Segundo a Reuters, o assistente pessoal de Saleh é suspeito do homicídio.O suspeito foi identificado como Tyrese Devon Haspil, de 21 anos. Espera-se que seja acusado do homicídio.O jornal The New York Times avançou a notícia da detenção, mas o departamento da polícia de Nova Iorque não a confirma. "Não há detenção. Não sei onde é que arranjaram a informação", afirmou o porta-voz e sargento Vincent Marchese à Reuters.Segundo o Times, Saleh descobriu que Haspil lhe tinha roubado milhares de dólares. No entanto, o empresário não apresentou queixa na polícia, tendo-lhe proposto um plano de pagamento.O empresário morreu após sofrer várias facadas no pescoço e tronco, segundo o departamento de medicina legal de Nova Iorque.O corpo foi encontrado dentro do seu apartamento de luxo na terça-feira, dia 14 de julho, à tarde. Tinha sido decapitado e desmembrado, e as partes do corpo foram postas dentro de sacos do lixo separados. Foi encontrada uma eletrosserra ainda ligada à corrente elétrica e materiais de limpeza. O trabalho fora descrito por uma fonte policial como o de um "profissional".Nas últimas imagens de videovigilância captadas junto à casa, vê-se Saleh a entrar no apartamento seguido de um homem com máscara, luvas e um fato preto. Junto à porta, os dois envolveram-se numa luta.Saleh nasceu na Arábia Saudita, filho de pais do Bangladesh. Cresceu em Nova Iorque, fundou a empresa Pathao (de transporte) em 2015. Em 2018, criou a app Gokada, de boleias de mota. Era muito usada em Lagos, Nigéria, até que as motas para serviços semelhantes ao táxi foram banidas.