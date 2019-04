13:22

Rede social de Mark Zuckerberg anunciou que vai apagar os dados recolhidos e notificar os utilizadores afetados.

O Facebook copiou, "sem intenção" e sem autorização a lista de contactos de email de 1,5 milhões de utilizadores da rede social. Segundo um porta-voz da empresa, citado pelo The Guardian, os contactos foram descarregados pelo Facebook quando os utilizadores inseriam o email com o qual faziam o login. Pouco depois, começavam a ver importados os seus contactos para a rede social sem que tivessem dado permissão específica.



"No mês passado, deixámos de pedir a password do email como opção de verificação às pessoas que se registavam na plataforma pela primeira vez", disse o porta-voz. "Quando olhámos para os passos que as pessoas estavam a dar para verificarem as suas contas, percebemos que, nalguns casos, os contactos de email estavam a ser copiados não intencionalmente quando criavam as contas". O responsável explicou ainda que o Facebook estima que cerca de 1,5 milhões de emails tenham sido copiados.