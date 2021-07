Governo de Bolsonaro alvo de suspeitas de corrupção em negócios com vacinas

Meio milhão de pessoas morreu no Brasil devido à covid-19. Dados do Ministério da Saúde brasileiro indicam ainda que 74 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose de vacina, ao passo que 27 milhões têm duas doses. No país, são administradas as vacinas da Pfizer/BioNTech, da Janssen, da AstraZeneca e da empresa chinesa Sinovac. E são as vacinas que suscitaram um escândalo no Brasil, provocado por denúncias de subornos em troca de acordos de venda com o Ministério da Saúde.