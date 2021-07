O Antonov An-26, com 22 passageiros e seis tripulantes, tinha sido dado como desaparecido pelas autoridades russas durante a madrugada. Acidente no Mar de Okhotsk deu-se quando o avião se preparava para aterrar.

Avião com 28 pessoas a bordo despenha-se no mar na Rússia. Todos os passageiros morreram

Um avião comercial com 28 pessoas a bordo despenhou-se esta terça-feira no Mar de Okhotsk, no Pacífico ocidental, após ter sido dado como desaparecido pelas autoridades de emergência russas durante a madrugada.







Antonov An-26 Reuters

na costa oeste da Península de Kamchatka, na Rússia oriental. Vários navios foram para o local do embate, avança a Reuters, que acrescenta que o acidente deu-se quando o avião se preparava para aterrar.





fontes no local avançaram à

gência de notícias russa Interfax que o avião terá embatido numa escarpa quando se preparava para aterrar perante fracas condições de visibilidade.

O Antonov An-26 tinha como destino a localidade de Palana,Horas mais tarde,

O avião tinha partido da capital da península, Petropavlovsk-Kamchatsky, com 28 pessoas a bordo: 22 passageiros, incluindo uma criança, e seis tripulantes. Entre os passageiros estava a autarca de Palana, Olga Mokhireva, avança a agência TASS.



(notícia atualizada às 12h07 com informação sobre as mortes dos passageiros e tripulantes do voo)