Brian e Patricia morreram por não conseguir pagar despesas de saúde

No dia 8 de agosto, um operador da linha de emergência nos EUA (911) recebeu a chamada de Brian S. Jones, 77 anos, que lhe disse que iria acabar com a sua vida. Avisou que tinha preparado um recado ao xerife com dados e instruções e, apesar de o operador tentar que ele não desligasse, fê-lo.

Quando a polícia chegou à sua casa em Ferndale, junto a Washington, foi montado um perímetro e ainda se esperava que um negociador ajudasse na situação. Mas já era tarde: um robô com câmara encontrou Brian e a mulher, Patricia, já sem vida. No recado deixado ao xerife, Brian contou que não conseguia pagar as despesas médicas.

O caso está a ser investigado pelas autoridades e a família do casal, cujas informações se encontravam no recado deixado por Brian, está a ser contactada. Pela casa, foram encontradas notas "que indicavam vários problemas médicos graves com a mulher e expressavam preocupação por não terem recursos suficientes para pagar as despesas", indicou a polícia.

Brian e Patricia, que tinha 76 anos, deixaram dois cães que foram entregues a abrigos. As armas dentro da casa foram apreendidas.

O sucedido apanhou os vizinhos de surpresa. Sherrie Schulteis contou que se trata de uma comunidade "onde se conhecem todos, mas não se conhecem mesmo". "[Brian e eu] Acenávamos um ao outro e falávamos dos nossos quintais ou das flores."

Nos Estados Unidos, não existe serviço nacional de saúde e as pessoas acabam por pagar os seus tratamentos, que podem ser muito caros. O governo financia os planos de saúde Medicare (que abrange idosos ou jovens que sofram de deficiência e certas doenças) e Medicaid (que abrange pessoas com dificuldades económicas).

Segundo um artigo da BBC de 2010, 62% das falências nos EUA eram motivadas por elevados custos de cuidados de saúde.



Portugal dispõe de várias linhas de prevenção do suicídio, entre as quais:



SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60



SOS Estudante

(das 20h00 à 1h00)

969 554 545