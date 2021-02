Polónia aperta o cerco a historiadores do Holocausto

A história da Segunda Guerra Mundial na Polónia e a perseguição de judeus por católicos é ainda um campo de investigação recente, que só começou a avançar depois da queda do regime comunista em 1989. Mas com o governo conservador polaco no poder desde 2015, que ao preferir salientar o heroísmo e sofrimento dos cidadãos do país lançou uma ofensiva legislativa contra a investigação independente, dois historiadores foram agora condenados.

Este foi o primeiro processo desde que, em 2018, a Polónia tentou aprovar uma lei para criminalizar o ato de culpar falsamente o país pelos crimes relacionados com o Holocausto.

Jan Grabowski, professor da Universidade de Otava, e Barbara Elgelking, diretora do Centro Polaco de Investigação do Holocausto, foram na terça-feira condenados a retificar um parágrafo de uma investigação publicada no livro Night Without End: The Fate of Jews in Selected Counties of Occupied Poland e a pedir desculpa à família de um autarca polaco por mancharem a sua memória.