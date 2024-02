EUA terão rejeitado proposta de cessar-fogo da Rússia em 2023

Os EUA terão recusado em 2023 uma proposta da Rússia para cessar-fogo na Ucrânia após conversações entre intermediários, avança a agência noticiosa Reuters, que cita três fontes russas.







Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

De acordo com a Reuters, Vladimir Putin terá sugerido congelar a guerra. Uma fonte dos EUA negou contactos oficiais sobre o assunto e frisou que Washington não entraria em conversações que não envolvessem a Ucrânia.Putin terá enviado sinais para Washington através de intermediários, entre eles os parceiros árabes de Moscovo, em como estaria pronto para considerar um cessar-fogo, congelando o conflito nas linhas da altura sem ceder o território conquistado à Ucrânia."Os contactos com os norte-americanos deram em nada", afirmou um responsável russo à Reuters, sob anonimato. De acordo com outra fonte, os EUA responderam através de intermediários que não discutiriam cessar-fogo sem a participação da Ucrânia. Uma terceira fonte considerou que os EUA não queriam pressionar a Ucrânia.O presidente Volodymyr Zelensky sempre sustentou que não estaria aberto ao controlo russo sobre territórios ucranianos.Os intermediários ligados a esta proposta e envolvidos em contactos com a Rússia e os EUA encontraram-se na Turquia no fim de 2023. Uma fonte russa considerou que "os norte-americanos não acreditaram que Putin estava a ser genuíno acerca de um cessar-fogo - mas foi e está -, mas está pronto para discutir um cessar-fogo. Está igualmente pronto para lutar até quando der - e a Rússia pode lutar enquanto for preciso."Devido a este episódio, o Kremlin não vê sentido em mais contactos com os EUA sobre a guerra, indica a Reuters.