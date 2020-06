Os Estados Unidos "são bem-vindos" para retomar, quando desejarem, as negociações sobre a taxa digital, afirmou hoje o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, depois do anúncio de uma "pausa" de Washington sobre este tema.

Na quarta-feira, a administração de Donald Trump, evocando a ausência de progresso no dossiê sobre a tributação dos gigantes digitais, decidiu fazer uma "pausa" nas negociações que estão a ser desenvolvidas no âmbito da OCDE e que devem levar, até final do ano, a um acordo mundial para taxar empresas como as GAFA - acrónimo para Google, Apple, Facebook e Amazon -, que têm sido acusadas de não pagar a sua parte de impostos.

"Quase chegámos a um acordo. [Steven] Mnuchin [secretário do Tesouro norte-americano] indicou que deseja sair da mesa de negociações (...) Saímos da sala, consultaremos, voltaremos. Eles são bem-vindos e podem voltar em setembro, em outubro e, porque não, em novembro e dezembro", disse Breton à RFI.

"E, se não houver um acordo no âmbito da OCDE, a nossa proposta com o meu colega Paolo Gentiloni, que é o comissário europeu para a Economia, está pronta e será colocada sobre a mesa", acrescentou Thierry Breton.

"Não ameaçamos ninguém, dizemos que é normal", disse, apontando que não existem "apenas plataformas americanas", mas também as "grandes plataformas chinesas".

"Todos serão colocados no mesmo barco", salientou.

"É perfeitamente normal que neste espaço de informação paguemos o nosso imposto justo", referiu.

Há meses que mais de 130 países e territórios debatem a fiscalidade da atividade digital para tributar as multinacionais onde têm os seus clientes, mesmo que não tenham uma presença física, com o objetivo de concluir um acordo antes do final de 2020.