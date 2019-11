Criança de cinco anos pode ser deportada da Austrália por ter pequena deficiência

Adyan, de cinco anos, nasceu na Austrália com uma leve paralisia cerebral que lhe causa a perda de força no lado esquerdo. Agora, a família originária do Bangladesh arrisca ser ser deportada depois de lhe ter sido negada a reemissão do visto, conta o The Guardian, pela possibilidade de esta pequena deficiência ser um "fardo" para o sistema médico australiano.

Mahedi Hasan Bhuiyan chegou à Austrália com um visto de estudante em 2011. No ano seguinte casou com Rebaka Sultana no Bangladesh e em 2013 ela juntou-se a ele na Austrália. No mesmo ano nasceu Adyan, aparentemente saudável.

Pouco tempo depois, no entanto, o casal percebeu que o filho tinha dificuldades em levantar a cabeça. Depois de vários exames, foi-lhe diagnosticada uma leve paralisia cerebral - causada, provavelmente, por um AVC antes ou depois do nascimento. Consegue caminhar sozinho e segurar objetos com a mão esquerda. Precisa apenas de ajuda de um corrimão para subir escadas e "superfícies irregulares"."Ele está muito bem. Não tem dificuldades de aprendizagem, vai à escola e aprende tudo", disse ao jornal o pai de Adyan.Detentor de uma licenciatura no Bangladesh , um mestrado na Coreia do Sul e um doutoramento na Austrália, Mahedi tinha sido selecionado para se candidatar a um visto de estadia permanente. No entanto, por haver a possibilidade de Adyan precisar de cuidados médicos especiais, este visto foi rejeitado.A família recorreu aos tribunais mas sem sucesso. Dois anos e meio após a primeira recusa, o tribunal voltou a negar-lhes o visto de residência permanente devido ao fardo para os contribuintes autralianos que o problema da criança poderá gerar.Mahedi e Rebaka esperam agora que seja o ministro da Imigração australiano a salvá-los. A família apelou a David Coleman que impedisse a deportação - o ministro tem o poder de aprovar ou recusar um visto sem qualquer tipo de justificação.