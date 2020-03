O antigo candidato democrata às eleições presidenciais dos EUA Cory Booker anunciou esta segunda-feira o seu apoio ao ex-vice-presidente Joe Biden , na véspera de eleições primárias em seis estados.Os dois principais candidatos democratas, Bernie Sanders e Joe Biden, disputam terça-feira um novo grande dia eleitoral, com a disputa de delegados em seis estados (Dakota do Norte, Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri e Washington), procurando apoios nos adversários que foram deixando a corrida presidencial.Hoje, foi a vez de Cory Booker anunciar que endossa a candidatura de Joe Biden, juntando-se a outros antigos candidatos que se têm colocado ao lado do ex-vice-presidente de Barack Obama : Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke, Mike Bloomberg e Kamala Harris."Joe Biden não apenas vencerá como mostrará que há mais coisas que nos unem do que aquelas que nos dividem. Ele irá restaurar a dignidade da sala oval e enfrentar os desafios mais importantes. Essa é a razão por que tenho orgulho de apoiar Joe", disse Booker, num comunicado."A resposta ao ódio e à divisão é reavivar o nosso sentido de interesse comum", acrescentou Booker, que abandonou a corrida presidencial em janeiro.Joe Biden, que ficou com uma confortável vantagem de delegados sobre Bernie Sanders após a "super terça-feira", quando os democratas votaram em 14 estados e um território, tem somado apoios, numa fase crucial das primárias democratas.Bernie Sanders teve o apoio de Marianne Williamson e de Bill de Blasio e espera agora o apoio de Elizabeth Warren, a senadora do Massachusetts que tem um programa eleitoral próximo do seu e que também desistiu após a "super terça-feira", mas que ainda não declarou oficialmente se irá endossar algum candidato.Nas eleições primárias democratas, para além de Joe Biden e de Bernie Sanders está ainda no terreno a congressista Tulsi Gabbard, embora sem condições práticas de disputar a vitória e ser escolhida como adversária de Donald Trump, nas presidenciais de novembro próximo.