EUA e Rússia já se sentaram à mesa para discutir situação na Ucrânia

A tensão na fronteira da Ucrânia com a Rússia mantém um equilíbrio frágil e os Estados Unidos e a União Europeia já entraram em campo, tendo o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, estado em reunião com o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken para discutirem um possível aliviar das tensões. Os EUA prometeram uma resposta escrita na "próxima semana" às exigências russas para a retirada da NATO da Europa de Leste e a União Europeia já anunciou que se a Rússia lançar uma ofensiva contra a Ucrânia irá implementar sanções ao país.

No final do encontro em Genebra com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, sobre a crise na Ucrânia, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse: "Concordámos que nos serão apresentadas respostas escritas na próxima semana às nossas propostas". O ministro dos Negócios Estrangeiros russo descreveu as conversações como francas e disse que ambos "concordam que é necessário um diálogo razoável" para que as "emoções resfriem".

Pelos EUA, Blinken prometeu uma resposta "unida, rápida e severa" por parte dos EUA e aliados no caso de uma invasão russa da Ucrânia, mas também assegurou o empenho de Washington em encontrar uma solução diplomática.