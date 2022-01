Zara Rutherford é a mulher mais nova de sempre a dar a volta ao mundo de avião

Aos 19 anos, Zara Rutherford tornou-se a mulher mais nova de sempre a alcançar o feito de voar sozinha à volta do mundo. A adolescente belgo-britânica terminou esta quinta-feira uma viagem de 52.000 quilômetros, que a levou a voar por 31 países, nos cinco continentes, durante quase seis meses.



Depois de aterrar no aeroporto de Kortijk-Wevelgem, na Flandres, Rutherford disse aos jornalistas que a aguardavam que se tratou de uma viagem "louca" e que ainda não conseguira processar o feito alcançado.



Citada pelo The Guardian, a jovem recordou os momentos incríveis que viveu, não esquecendo igualmente alguns dos percalços na viagem que a fizeram temer pela vida. "Diria que a pior parte foi voar sobre a Sibéria, porque estava extremamente frio. Estavam -35.ºC em terra… Se o motor parasse, estaria a horas de distância de ser resgatada e não saberia quantas horas sobreviveria.", escreve o jornal britânico.