Numa rua em Paris, na passada terça-feira, Maria Laguerre foi esbofeteada por um homem que a assediou e que não gostou que ela o mandasse calar. Por pouco não foi atingida com um cinzeiro. A jovem denunciou o caso e França revoltou-se.

Às 18h30, no 19.º bairro de Paris, a jovem de 22 anos voltava para casa quando um homem de pouco mais de 30 anos a assediou à frente de um café. Fez o que Marie descreveu como barulhos provocatórios e palavras inapropriadas. "Teve azar, não foi o primeiro naquele dia e eu estava cansada", escreveu a jovem nas redes sociais, onde partilhou o vídeo.

A jovem decidiu não se calar naquele tipo de situação. "Não tolero este comportamento", explicou. No entanto, a reacção de Marie espoletou a raiva do homem – que num primeiro momento tentou acertar-lhe com um cinzeiro do café, decidindo ir depois atrás dela. "Bateu-me na rua, em pleno dia, em frente a dezenas de testemunhas", denunciou a francesa.

O vídeo – que o dono do estabelecimento disponibilizou para que Marie denunciasse o caso – mostra o homem a dirigir-se à jovem e a esbofeteá-la. As pessoas que estavam sentadas na esplanada levantaram-se, em choque, e um homem com uma cadeira nas mãos chegou a dirigir-se ao agressor. Tanto a jovem como o agressor acabaram por abandonar o local.

Porém, a francesa decidiu regressar ao café. Várias pessoas se ofereceram para testemunhar e o dono do estabelecimento cedeu-lhe as imagens das câmaras de vigilância para que pudesse denunciar a agressão. Foi o que Marie fez.

As reacções foram intensas, com mensagens de apoio e partilhas. Inclusive, a procuradoria de Paris abriu um inquérito. No entanto, para já, a identidade do homem permanece desconhecida.

A ministra da Igualdade francesa mostrou solidariedade com o caso da jovem francesa. Ao saudar a sua coragem, disse que tinha mostrado a realidade do assédio sexual aos cépticos.









"Ele não é o único. O assédio acontece todos os dias. Estes homens que pensam que tudo é permitido na rua, que nos humilham e não toleram serem ofendidos, é inaceitável. Chegou a altura de isto acabar", disse Marie Laguerre.