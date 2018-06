Apesar de se ter comprometido com a desnuclearização, o regime norte-coreano continua a fazer melhorias numa das suas centrais nucleares.



A Coreia do Norte continua a fazer melhorias ao seu reactor nuclear que o estado utiliza para aumentar o seu arsenal, mostram imagens de satélite.



O estado norte-coreano acordou terminar a sua actividade nuclear na sequência das negociações - que ainda estão a decorrer - com os EUA. Segundo um grupo de trabalho responsável por monitorizar a área da fábrica nuclear de Yongbyon, que analisou uma imagem de satélite de 21 de Junho, as melhorias nas infra-estruturas continuam "de forma rápida".



Segundo o grupo de trabalho, estão a ser efectuadas melhorias no reactor de plutónio. A imagem mostrava ainda a construção de dois edifícios não-industriais no local que poderão servir como alojamento para oficiais do regime. Há ainda várias obras paralelas a decorrer no complexo, avança o grupo.



Depois de uma cimeira com os presidentes dos EUA - Donald Trump - e da Coreia do Sul - Moon Jae-in -, a Coreia do Norte anunciou que iria proceder à desnuclearização do país.



No início do ano, Kim anunciou que tinha armamento forte o suficiente para atacar todo o território norte-americano e que os seus cientistas estavam a desenvolver uma forma de colocar uma ogiva nuclear nos mísseis de longo alcance. Mas em Maio deste ano, uma das centrais nucleares militares foi encerrada, com a presença de jornalistas para testemunharem.