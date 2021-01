Amesterdão quer proibir venda de canábis a turistas

Os turistas podem vir a ser proibidos de frequentar as famosas coffeeshops da capital holandesa. Numa proposta apoiada pela polícia e o Ministério Público, a presidente da câmara de Amesterdão, Femke Halsema, pretende que apenas os residentes holandeses sejam autorizados a entrar nos 166 pontos de venda de canábis.





Red-Light District atraíam mais de um milhão de visitantes por mês - mais do que a sua população permanente. De acordo com a Forbes, 46 milhões de pessoas visitaram o país em 2019, com a maioria a viajar para Amesterdão.





Antes das restrições impostas pela covid-19, as coffeeshops doUm inquérito realizado pelo governo holandês revelou que 58% dos turistas estrangeiros que visitam Amesterdão o fazem principalmente pelo consumo de canábis."Amesterdão é uma cidade internacional e queremos atrair turistas – mas pela sua riqueza, beleza e instituições culturais", afirmou Halsema, citada pelo Guardian. A presidente da câmara defendeu ainda que o mercado da canábis é muito grande e tem demasiadas ligações ao crime organizado.A canábis é ilegal na Holanda mas a posse de menos de cinco gramas foi descriminalizada em 1976. A produção permanece ilegal mas as coffeeshops são autorizadas a vender.Segundo Femke Halsema a medida deverá demorar alguns meses a entrar em vigor, dando um período de transição aos donos destes estabelecimentos. Mas espera que aconteça já no próximo ano.Proibições semelhantes já existem em cidades como Maastricht e Den Bosch, também na Holanda, que baniram os turistas das suas coffeeshops.