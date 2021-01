A Câmara dos Representantes aprovou o processo de destituição de Donald Trump. Esta é a segunda vez que tal acontece no mandato de Donald Trump. É a primeira vez na história dos EUA que o mesmo presidente enfrenta dois processos de impeachment durante o seu mandato.Os Representantes aprovaram o processo com base num único artigo: "incentimento à rebelião", pelo seu papel na invasão do Capitólio na semana passada. Essa manifestação de apoiantes de Donald Trump que contestavam os resultados eleitorais acabou por levar à morte de seis pessoas.Entre os votos a favor para a aprovação do processo de destituição contam-se dez votos entre os Republicanos. No final, a destituição passou por 232 votos a favor e 197 contra.Para que seja destituído, é preciso que o Senado julgue o caso e decida favoravelmente. Já se sabe que este não será convocado antes de dia 20, dia em que Joe Biden toma posse e Trump deixa de ser presidente dos EUA.Se houver julgamento e Trump for condenado por uma maioria de dois terços - mesmo depois de sair da presidência - ficará impedido de se candidatar a qualquer cargo federal, onde se inclui o cargo de presidente dos EUA. No entanto, os constitucionalistas não estão de acordo quanto à legalidade de destituir o presidente depois do seu mandato ter terminado.Há dois anos Donald Trump foi alvo de processo de destituição por causa da pressão que terá exercido junto da Ucrânia para que investigasse os negócios do filho de Joe Biden no seu território.