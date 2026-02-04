Entre as 00h00 e 19h45 desta quarta-feira (18h45 em Lisboa), o serviço de urgência atendeu 1.341 chamadas e 291 ocorrências, 42 das quais diretamente relacionadas com o mau tempo.

A Junta (governo regional) da Estremadura espanhola alargou o nível 1 do Plano Especial de Proteção Civil para o Risco de Inundações a toda a região, devido à libertação de água das albufeiras e condições hidrológicas e meteorológicas previstas.



Estremadura espanhola estende plano de cheias nível 1 a toda a região AP

Também o nível 0 do Plano Territorial de Proteção Civil da Comunidade Autónoma da Estremadura se mantém ativado em toda a região.

Este é o plano diretor para a gestão de todas as emergências na região, segundo o comunicado do governo regional citado pela agência Efe.

Para esta quinta-feira, foram ativados alertas laranja para chuva no norte da província de Cáceres, com precipitação que poderá atingir os 80 litros por metro quadrado em 24 horas, bem como alertas amarelos para vento e chuva no resto da região, com precipitação que poderá atingir os 40 litros por metro quadrado em 12 horas e rajadas de vento até 80 quilómetros por hora.

A gestão do plano de cheias insta os cidadãos a manterem-se informados através dos canais oficiais e a seguirem as recomendações das autoridades para garantir a sua segurança.

Entre as medidas preventivas estão conduzir nas estradas com a máxima cautela, prestando especial atenção a possíveis deslizamentos de terras, e não viajar a menos que seja absolutamente necessário ou não atravessar estradas ou esgotos inundados e não estacionar em leitos de rios secos ou nas margens de rios e ribeiros.

Nas habitações, os cidadãos são instados manter limpos os ralos, sarjetas e sistemas de drenagem de águas.

Os recursos do governo regional da Estremadura, que faz fronteira com Portugal, bem como os de outras administrações, continuam a trabalhar para minimizar o impacto desta emergência na população, nos seus bens e no ambiente.

Entre as 00h00 e 19h45 desta quarta-feira (18h45 em Lisboa), o serviço de urgência atendeu 1.341 chamadas e 291 ocorrências, 42 das quais diretamente relacionadas com o mau tempo.

Além disso, as aulas foram suspensas e as escolas encerradas para quinta-feira nos distritos de Coria, Sierra de Gata, Plasencia e arredores, Hurdes, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla - Trasierra, Valle del Jerte e La Vera, devido à tempestade com chuva e vento que afeta o norte da província de Cáceres.