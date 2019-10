Giulia Tofana era a mulher mais procurada pelas esposas insatisfeitas do século XVII em Itália. De um negócio de maquilhagem criou o método mais fácil de divórcio, que foi eficiente em perto de 600 casamentos: uma mistura de arsénico, chumbo e beladona, uma erva com elevada toxicidade. O resultado era a morte lenta e discreta dos maridos.





O Acqua Tofana, o nome dado à poção venenosa, era um líquido transparente que parecia até inofensivo. No entanto, a mistura de todos estes ingredientes tóxicos era tão forte que apenas cinco ou seis gotas eram o suficiente para matar um homem. Os efeitos espalhavam-se no corpo ao longo de dois anos e, depois do seu portador ter morrido, era totalmente indetetável. Era também esse o seu modelo de negócio: se ninguém a apahasse, podia continuar a vender e a fazer dinheiro com o veneno.Giulia terá aprendido o ofício com a mãe, também ela uma mestre das poções. Thofania d'Adamo terá utilizado uma mistura parecida à Acqua Tofana para matar o seu marido. No entanto, foi acusada do mesmo crime e executada em praça pública.Na época renascentista, os casamentos eram arranjados, não havendo qualquer possibilidade de divórcio . A única forma de terminar um casamento era a morte de um dos conjugues. Como escreve o historiador norte-americano Mike Dash no seu blog , "era um mundo liderado por homens que lideravam as suas famílias como tiranos mesquinhos e até as filhas dos aristocratas eram bens a serem leiloados em casamentos sem amor."Ainda que tivesse sido feito para se manter um segredo das damas, o veneno ganhou fama, com muitos a alertarem para a sua existência. O semanário Chamber's Journal, distribuído na altura, descreveu passo a passo o processo de envenenamento, sublinhando o quão lenta era esta morte."Administrado em vinho ou chá ou em algum outro líquido pela traidora lisonjeira, produzia um efeito quase imperceptível; o marido ficava um pouco estranho, sentia-se fraco e lânguido, tão pouco indisposto que dificilmente chamaria um médico", pode ler-se na publicação, citada por Mike Dash. "Após a segunda dose de veneno, essa fraqueza e languidez tornavam-se mais pronunciadas. A bela Medeia, que expressava tanta ansiedade pela indisposição de seu marido, dificilmente seria objeto de suspeita e talvez preparasse a comida de seu marido, conforme prescrito pelo médico, com as suas próprias mãos. Desse modo, a terceira gota seria administrada e prostraria até o homem mais vigoroso. O médico ficaria completamente intrigado ao ver que a doença aparentemente simples não se rendia aos medicamentos, e enquanto ele ainda estivesse no escuro quanto à sua natureza, outras doses seriam administradas, até que a morte reivindicasse a vítima."Seguia-se depois a autópsia: "Para salvar sua fama, a esposa exigiria uma autópsia. Resultado, nada - exceto que a mulher conseguiu passar-se por inocente. Se, depois disso, dentro de um ou dois anos a mulher quisesse voltar a casar-se, ninguém poderia culpá-la; pois, considerando tudo, seria um sofrimento para ela continuar com o nome de um homem cujos pais a haviam acusado de envenenamento."Também Mozart chamou à atenção para os efeitos do Acqua Tofana já nos últimos momentos da sua vida, afirmando que ele próprio era uma vítima desta traição. Estava ainda a trabalhar no seu Requiem em Ré Menor (que permaneceu inacabado durante algum tempo) quando ficou doente inesperadamente e acabou por morrer. No leito de morte afirmou "Sinto que não vou durar muito mais tempo, tenho a certeza que fui envenenado. Alguém me deu Acqua Tofana e calculou o momento preciso da minha morte."O final do negócio de Giulia viria quando uma cliente se arrependeu. Esta chegou até a colocar o veneno na sopa do marido, mas assim que este ia a meter a colher à boca a mulher parou-o. Este obrigou-a a contar o que estava a acontecer e a incriminar a produtora da poção.Giulia ainda fugiu para um convento para pedir asílo, mas acabou entregue às autoridades papais, que a torturaram até que confessasse que tinha sido a responsável pelas seis centenas de mortes. Foi executada em praça pública e algumas das suas clientes foram também castigadas. Ainda assim, o sua fórmula continuou a ser produzida durante muitos anos.