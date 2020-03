Está farto do Coronavírus? Leia isto

Não é só em Portugal que ocorrem casos mirabolantes relacionados com a defesa. Na Alemanha, as autoridades descobriram que um antigo computador do exército foi vendido no ebay e ainda continha informação classificada sobre os sistemas de mísseis do país de Angela Merkel.

Uma notícia do The New York Times descreve-o como um aparelho antigo, com um processador Pentium III (já com algumas décadas, ou seja, anterior ao primeiro iPhone) e que foi recentemente comprado online por uma firma de cibersegurança alemã, a G Data Cyberdefense, que desenvolveu um dos primeiros softwares antivírus na década de 1980.

De acordo com o porta voz da empresa, Hauke Gierow, o portátil foi comprado por 100 dólares "por curiosidade" mas com a expetativa de que pudesse haver algo interessante no disco rígido - o que se confirmou. Lá dentro estava um manual de utilizador confidencial e esquemas do sistema de mísseis terra-ar que a força aérea germânica ainda usa hoje em dia - e sem qualquer encriptação ou password de proteção. Denominado Ozelot, ele é usado para proteger as tropas terrestres de helicópteros e bombardeamentos.

A forma como foi parar à internet está já a ser investigada pelo ministério da Defesa alemão. À partida fará parte de um conjunto de equipamentos que foram descontinuados em 2014. Apesar de a informação não permitir a ninguém controlar os sistemas de mísseis, a situação tornou-se embaraçosa para as Forças Armadas alemãs, que nos últimos anos já tinha visto sido noticiado que o seu equipamento estava obsoleto e que uma grande parte dos helicópteros, e submarinos nem sequer funcionavam.

Segundo o The New York Times, esta não foi a primeira vez que algo semelhante aconteceu Em julho passado, um guarda florestal da Bavária encontrou um manual classificado de uma unidade móvel de artilharia num de quatro portáteis que comprou. Mais preocupante: o homem que negociou o computador no Ebay disse ter vendido mais 15 aparelhos semelhantes. Haverá mais segredos por aí?

Caso encerrado

Segredos foi também o que o antigo engenheiro da Google, Anthony Levandowsky, responsável pelo desenvolvimento de tecnologia de carros sem condutor, levou da empresa quando decidiu abandoná-la para criar a sua própria firma, a Ottomotto, que depois foi comprada pela Uber.

Em 2017, as companhias da Google acusaram a Uber de desenvolver carros autónomos com a tecnologia que Levandowski levou ilegalmente. Apesar de as empresas terem chegado a acordo, o engenheiro foi acusado pelo Departamento de Justiça de roubar materiais em 2015 e 2016. Caso fosse condenado, podia cumprir uma pena de 10 anos de prisão.

Perante essa possibilidade, Lewandowski deu-se como culpado e chegou a um acordo para cumprir uma pena máxima de 30 meses de prisão e pagar 756.500 dólares à Alphabet, a empresa da Google responsável pelo desenvolvimento desta tecnologia. Uma pequena quantia já que na declaração de falência entregue no tribunal, Levandowski confirmou dever 179 milhões à Google por violar contratos entre empresa e empregador.

Plástico no oceano

Por outro lado, não é segredo para ninguém que os oceanos estão cheios de plástico. Ou que os legos são altamente resistentes (quem é que nunca pisou uma peça e saiu derrotado?). Agora, um grupo de cientistas da Universidade de Plymouth, no Reino Unido, descobriu que uma simples peça poderá levar 1300 anos a desintegrar-se totalmente no mar.

A equipa analisou a composição química de peças recolhidas numa praia em 2010. Primeiro descobriram que tinham sido fabricados na década de 1970. Depois analisaram a quantidade de massa que tinha desaparecido - o que lhes permitiu concluir que uma peça poderia levar entre 100 a 1300 anos para se desintegrar completamente.

Dólares por gado

Em África, os governos do Chade e de Angola chegaram a um acordo original. Sem dinheiro para pagar a Luanda uma dívida de 100 milhões de dólares, o governo chadiano propôs saldar a conta com… gado. E Angola aceitou.

De acordo com o Jornal de Angola, a dívida será paga com um total de 75.000 cabeças de gado, que deverão ser entregues ao longo dos próximos 10 anos. As primeiras 1000 chegaram ao Porto de Luanda esta semana, estando prevista a chegada de mais 3500 ao longo do mês. Cada animal foi então avaliado em 1.333 dólares.

Na verdade, o negócio é bom para as duas partes. Angola pretende voltar a dinamizar a exploração agro-pecuária, dizimada nos últimos anos por secas, doenças e também pelo efeito da longa guerra civil. Por outro lado, sem dinheiro, o Chade dispõe de 94 milhões de cabeças de gado, sendo considerado um produtor de excelência. O setor vale 30% das exportações do país e é a maior fonte de rendimento depois do petróleo.



Feios e pobres não entram

É de bom senso uma rede social proibir e banir imagens violentas, pornográficas ou que promovam ideologias extremistas, como o nazismo o ou terrorismo. Mas os donos da TikTok, a aplicação chinesa de partilha de vídeos chinesa foi bem mais longe: de acordo com uma investigação da The Intercept, os proprietários da aplicação deram instruções aos moderadores para eliminar os posts criados por utilizadores considerados demasiado feios, pobres ou com algum tipo de deficiência.

Documentos obtidos pelo site norte-americano mostram que, para além disso, os moderadores devem censurar discursos políticos em vídeos partilhados na aplicação e ainda punir aqueles que atinjam a "honra nacional" ou que se refiram a órgãos estatais como a "polícia". Pena: devem ser banidos da plataforma.

Ao longo do tempo, os moderadores eliminaram vídeos com "movimentos militares e desastres naturais" ou que "difamavam funcionários públicos" da mesma forma que suprimiram imagens que mostravam a pobreza rural, bairros de lata, umbigos e sorrisos estranhos.

À The Intercept, a TikTok garantiu que as regras mencionadas nos documentos referidos já "não estão" ou "nunca estiveram em vigor".