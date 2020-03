O hacker detido, o cientista libertado e os (poucos) nazis presos

Há exatamente um ano, o pirata informático Rui Pinto foi colocado em prisão preventiva. Estávamos a 22 de março de 2019 e o homem natural de Gaia tinha chegado na véspera a Portugal, mais de dois meses depois de ser detido em Budapeste, na Hungria. Desde então, o hacker foi acusado pelo Ministério Público de extorsão na forma tentada, violação de correspondência, acesso indevido e sabotagem informática. Foi pronunciado pelo Tribunal de Instrução Criminal e viu todos os recursos para revisão da medida de coação serem rejeitados pelos tribunais superiores.

O caso diz-nos muito. Foi através da SÁBADO que, em setembro de 2018, o mundo soube que era ele o principal suspeito da Polícia Judiciária e do Ministério Público de estar por detrás do Football Leaks e de ser o autor do roubo dos emails do Benfica; foi também através da SÁBADO que foram revelados os contornos da operação que levou à sua detenção; foi também através da SÁBADO que se soube que, mais do que ter entrado nos sistemas informáticos de clubes de futebol, agentes de jogadores e escritórios de advogados, o pirata informático tinha entrado também nos servidores da Procuradoria-Geral da República, no email do então diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal; e ainda a lista de todos os seus alvos e o novo processo que tem sobre ele.

Ao fim de um ano em que tudo isto aconteceu, muitos se perguntam se não é já tempo de Rui Pinto deixar de estar em prisão preventiva, quando o único crime que a sustenta é a tentativa de extorsão, ocorrida há cinco anos e nunca concretizada. Por muito mais, outros estão em liberdade, prisão domiciliária ou com simples Termo de Identidade e Residência. Até agora, os tribunais tem reafirmado que todos os pressupostos da decisão se mantém: perigo de fuga, perturbação do inquérito e continuação da atividade criminosa. Formalmente, até podem ter razão. Mas já é preciso mais do que isso para justificar a mais grave de todas as medidas. Caso contrário parece que o único motivo para manter o pirata informático preso é mesmo o facto de ele ter entrado nos servidores do próprio Ministério Público. A não ser que haja algo que ainda não saibamos.

A troca controversa

Ao fim de oito meses, o Irão libertou o cientista francês Roland Marchal. Contudo, a decisão não ocorreu por acaso. Marchal só foi entregue à embaixada francesa em Teerão, horas depois de o governo de Emanuel Macron ter libertado o engenheiro iraniano, Jalal Ruhollahnejad, que estava detido em França há mais de um ano, e que estava em vias de ser extraditado para os Estados Unidos por ter violado as sanções americanas ao Irão. Como é óbvio, a decisão não agradou ao governo de Donald Trump que criticou imediatamente a decisão tomada pelo Eliseu. O porta-voz do departamento de Estado lamentou que "a França tenha falhado em cumprir as suas obrigações do tratado [de extradição] e evitado que a justiça fosse feita".

No fundo houve uma troca de prisioneiros certamente negociada há muito em segredo. Como outras que poderão estar a ocorrer. Juntamente com Roland Marchal, as autoridades iranianas detiveram a antropóloga franco-iraniana Fariba Adelkah. Como muitos outros estrangeiros, Fariba foi acusada de espionagem - suspeita que foi retirada em janeiro deste ano, durante a greve de fome que ela levou a cabo. O julgamento desta última esteve agendado para 3 de março mas foi adiado sem justificação. Com Fariba Adelkah, está a australiana Kylie Moore-Gilbert, também ela detida há 15 meses. Entre os outros estrangeiros detidos por Teerão estão o veterano da marina americana Michael White e A birtânico-iraniana Nazarin Zaghari-Ratcliffe.

Lei e tradição em conflito

O governo é eleito pelo povo, exerce o poder executivo e aos tribunais é deixada a aplicação da lei. O princípio parece simples, mas em sociedades onde a tradição ainda está extremamente enraizada e os conceitos para nós banais ainda são difíceis de aceitar não é assim tão simples. É o caso da Nigéria, o mais populoso país africano onde os tradicionais sobas estão a ser cada vez humilhados pelos políticos modernos. De acordo com a BBC, o último exemplo foi o afastamento do emir de Kano, Muhammad Sanusi II, pelo governador estadual que usou os poderes constitucionais para o depor por "insubordinação" e banir para um Estado vizinho.

Não se sabe exatamente quantos monarcas tradicionais existem na Nigéria - a única certeza é que são muitos. E que os conflitos com políticos eleitos são frequentes. O motivo será simples: uns querem manter o poder ancestral; outros querem exercer o poder constitucional. Uma luta que promete continuar.

Antigamente é que era bom… só que não

Há gente que gostava de viver no passado. Mas há ainda aqueles que insistem em viver num passado negro - que nunca mais se deveria repetir. É o caso de dois clubes anti-semitas que se recusam a reconhecer o Estado alemão moderno e que esta semana foram alvo de uma operação policial que se desenrolou em 10 regiões da Alemanha. De acordo com o The New York Times, o ministro do Interior germânico, Horst Seehofer, classificou-os como "uma associação que distribui literatura racista e anti-semita e que sistematicamente envenena a nossa sociedade liberal".

Após vários anos direcionada para o combate ao extremismo islâmico, as autoridades alemãs voltaram agora uma boa parte dos recursos para enfrentar a extrema direita doméstica. É nela que se incluem os dois clubes cujos membros se apelidam de "cidadãos do Reich" - o Tribos e Povos Germânicos Unidos e um seu subgrupo. Ao contrário da mais conhecida extrema direita - que se foca em imigrantes e refugiados - estes grupos dirigem a sua atenção para o Estado alemão e seus representantes, sejam eles políticos, juízes ou funcionários públicos.

Esta semana, foram eles o alvo das autoridades: 21 foram presos e foram-lhes apreendidas armas, material de propaganda e drogas. Ainda longe das cerca de 19 mil pessoas que farão parte do movimento - demasiados que insistem numa realidade que devia estar bem enterrada.

Uma boa notícia

Se é dos poucos que anda na estrada por estes dias, fique a saber que esta semana o preço dos combustíveis vai continuar a descer, devendo aproximar-se de mínimos que não se registavam desde 2016. O que seria uma boa notícia para a população em geral, poderá passar despercebido nestes tempos de quarentena. É que já nem me lembro da última vez que parei numa bomba de gasolina para atestar o depósito.