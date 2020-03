Farto do coronavirus? O terrorista da Nova Zelândia já não vai a julgamento

Por estes dias, uma parte da Nova Zelândia respira de alívio. Brenton Tarrant, o autor do massacre de Christchurch, deu-se como culpado por um crime de terrorismo, 51 crimes de homicídio e 40 de tentativa de homicídio e, de acordo com a lei local, já não será levado a julgamento: o juiz encarregado do caso poderá proferir imediatamente uma sentença.

E porque é que isto é relevante? É que apesar de uma parte das famílias das vítimas desejarem que ele fosse levado a tribunal para responder publicamente pelos seus crimes, a verdade é que as autoridades e a comunidade muçulmana receavam que Tarrant usasse a ocasião para promover as suas ideias racistas e extremistas.

À partida, esta admissão dos crimes não devia ser assim tão surpreendente. Afinal, a incursão de Tarrant por duas mesquitas da pequena cidade de Christchurch foi transmitida em direto pelo Facebook e repetida milhares (milhões?) de vezes na televisão e na internet. Mas a verdade é que, até agora, Tarrant, recusava dar-se como culpado pelo massacre de 15 de março de 2019. E o julgamento que deveria começar em junho estava a gerar grande expetativa pelo que poderia acontecer.

Numa audiência à porta fechada por causa do coronavírus (cá está ele outra vez), Tarrant deu-se como culpado e o juiz anunciou que a sentença será lida em breve. No entanto, avisou também que não tem intenção de o fazer antes de o tribunal voltar a operar normalmente, altura em que "as vitimas e as suas famílias poderão estar presencialmente na sala."

Terrorismo em português

É uma notícia dada no site da SÁBADO. Esta quinta-feira foi divulgado um vídeo que mostra um grupo de jihadistas na localidade de Quissamga, na região de Cabo Delgado, em Moçambique. Durante a ocupação da localidade, os jihadistas gravaram este vídeo - em português - em que dizem pretender instalar a sharia [lei islâmica] no território e substituir a bandeira da Frelimo que governa o país.

Há mais de dois anos que a região norte de Moçambique tem sido atingida por ataques jihadistas. Apesar dos esforços do governo - que chegou a contar com a ajuda de mercenários russos e respetivo equipamento enviado por Moscovo - a ameaça parece estar a ficar mais forte, com as imagens da destruição e impotência dos soldados governamentais a espalharem-se pela internet.

A região é de importância vital. E sem a ausência de um Estado, é perfeitamente possível que as populações se voltem para o lado do mais forte - mesmo que se venham a arrepender. Já aconteceu e não foi assim há tanto tempo. Aliás, já há notícias de que estes terroristas saíram de Mocimboa da Praia sob ovação e depois de terem feito uma grande festa em que distribuíram bens pela população.

Justiça a funcionar

Demorou quase dois anos e meio. Mas, finalmente, a Turquia acusou 20 pessoas pelo brutal homicídio do jornalista Jamal Khashoogui no consulado saudita em Istambul.

No dia 2 de outubro de 2018, o então jornalista do The Washington Post, de 59 anos, deslocou-se ao consulado para obter os papeis necessários ao casamento com a sua noiva de então. Enquanto ela esperava cá fora, Khashoogui foi morto e desmembrado no interior do edifício. Os seus restos mortais nunca foram encontrados.

No entanto, as provas foram surgindo - a mais terrível a da gravação do telemóvel que o repórter foi capaz de ligar antes de morrer. Seguiram-se as imagens das pessoas que entraram e saíram do consulado. Todas elas foram usadas agora para acusar 20 pessoas. Um foi o vice-diretor dos serviços de inteligência saudita Ahmad Asiri, outro um antigo responsável da casa real saudita, Saud al-Qahtano. Ambos foram acusados pela instigação do homicídio. Os outros 18 foram acusados do "monstruoso e deliberado homicídio. Entre eles está um membro da Guarda Real Saudita, um perito forense e um oficial de informações saudita que viajou no passado com o príncipe Mohammed bin Salman (MBS).

MBS é mesmo apontado pelos serviços secretos internacionais como o autor moral do homicídio - algo que ele nega. As autoridades sauditas culparam uma "operação clandestina não autorizada" pela morte e em dezembro um tribuna do reino condenou cinco pessoas não identificadas à morte e prendeu outras três pelo homicídio.

A descoberta ocasional.

Há décadas que os arqueólogos procuravam uma antiga capital Maia. Conhecido como reino Sak’Tz’i, terá tido entre cinco a 10 mil habitantes que viveram entre os anos 750 AC e 900 DC. Não seria muito poderoso na época e é muito mencionado em inscrições encontradas noutras cidades. Agora foi descoberta, revelaram os arqueólogos que estão a escavar o local desde 2018, quase por acaso.

De acordo com a CNN, os arqueólogos souberam do local depois de um estudante receber uma dica de um vendedor de comida ambulante, que o apresentou a um rancheiro. Esse proprietário tinha com ele uma pedra com uma inscrição e um desenho de um rei Sak’Tz’i que encontrara nuns destroços ao trabalhar para proteger o que restava das ruínas, que tinham sido pilhadas na década de 1960 e terão ido parar a coleções privadas e museus de todo o mundo.