Espanha retira 104 civis do Sudão

Um avião espanhol com 104 civis saiu de Cartum, capital do Sudão, esta segunda-feira. O avião militar A400M abandonou o país com mais de 30 espanhóis e 70 europeus e latinoamericanos a bordo, indica o jornal El País.







REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo

Também a Alemanha retirou 101 pessoas do país: uma aeronave chegou a Berlim esta segunda-feira. Até agora, 311 pessoas já foram retiradas do Sudão pelo país.França retirou 388 civis. EUA, Reino Unido, Itália, Egito, Arábia Saudita, Rússia e muitos outros países também retiraram cidadãos do país e várias embaixadas fecharam.Este domingo, o Ministério da Defesa de Portugal juntou-se ao Ministério dos Negócios Estrangeiros nos esforços para a retirada dos portugueses retidos no Sudão, tendo a diplomacia portuguesa contactado "todos os cidadãos nacionais conhecidos".

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Defesa Nacional estão a trabalhar em articulação, juntamente com outros países aliados, com vista à retirada, em segurança, dos cidadãos nacionais que se encontram no Sudão. Foram já contactados todos os cidadãos nacionais conhecidos no Sudão, e as diferentes situações estão a ser acompanhadas", adiantou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos sudão espanha civis conflito

Desde 15 de abril que o Sudão se encontra mergulhado num conflito que começou entre as forças armadas, comandadas pelo líder de facto do país desde o golpe de Estado de outubro de 2021, o general Abdel Fattah al-Burhan, e os paramilitares do das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), chefiados pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como "Hemedti". Até agora, 420 pessoas morreram.Com Lusa