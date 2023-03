Eslováquia também vai enviar MiG-29 à Ucrânia: 'Estamos do lado certo da história'

Depois da Polónia também a Eslováquia anunciou que vai enviar caças MiG-29 para a Ucrânia. Assim, estes países vizinhos, são os primeiros a responder a um dos principais pedidos de Volodymyr Zelensky desde o início da guerra.







REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro eslovaco confirmou que foi aprovado o envio dos treze MiG-29, atualmente ao serviço de força aérea do país. A Eslováquia vai assim ficar sem nenhum avião de combate operacional mas com uma certeza: "Estamos do lado certo da história", afirmou Eduard Heger.Com esta doação a Eslováquia vai ainda receber 200 milhões de euros por parte da União Europeia, como compensação por ficar sem aviões. Os caças que não forem entregues à Ucrânia é porque não estão operacionais por falta de manutenção ou necessidade de substituir peças.Assim sendo, o espaço aéreo da Eslováquia vai ser monitorizado pela Polónia e a República Checa, existindo ainda a possibilidade da Hungria vir a participar nas operações.Tanto a Eslováquia como a Polónia incluíram o envio destes caças produzidos na antiga União Soviética no plano de modernização da sua Força Aérea. A Eslováquia já estabeleceu um acordo com os Estados Unidos para adquirir 14 F-16, que serão entregues em 2024, enquanto a Polónia vai substituir a sua frota pelos sul-coreanos FA-50 e os americanos F-35.Apesar de Volodymyr Zelensky já ter pedido várias vezes F-16 ao Ocidente, os MiG-19, por serem soviéticos, são mais conhecidos pelos pilotos ucranianos, uma vez que a sua Força Aérea também possui vários. Pelo que não será necessário treino específico e poderão ficar operacionais assim que chegarem à Ucrânia.Os Estados Unidos e os restantes aliados da NATO continuam a considerar que os caças não devem ser enviados para a Ucrânia devido à possibilidade de escalada do conflito.