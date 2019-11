diretor financeiro da empresa que detém a marca, a L Brands Inc, e surge depois de, em maio, Stuart Burgdoerfer ter comunicado que o evento não seria transmitido na televisão uma vez que a empresa estava a avaliar a sua estratégia de marketing para o desfile.





O desfile anual da Victoria's Secret, onde figuram as supermodelos mais conhecidas do planeta em lingerie e asas de anjo, não se vai realizar em 2019.A decisão foi anunciada peloNos últimos anos, as audiências do desfile da Victoria's Secret tem descido abruptamente e o último espetáculo, em dezembro de 2018, foi visto apenas por 3,3 milhões de norte-americanos - menos 9 do que em 2001, ano da sua primeira transmissão."Acreditamos que o importante é evoluir o marketing da Victoria's Secret", afirmou Burgdoerfer, rejeitando a possibilidade do evento vir a acontecer no verão do próximo ano.