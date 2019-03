Capitão do Ingolstadt, israelita, foi chamado "judeu selvagem" nas redes sociais.

O Ingolstadt, clube da segunda divisão alemã, vai utilizar no domingo, frente ao Paderborn, camisolas com uma mensagem contra a extrema-direita, depois de o seu capitão, o israelita Almog Cohen, ter recebido ameaças nas redes sociais.



Na 26.ª jornada da 2. Bundesliga, o Ingolstadt, último classificado da prova, vai ter escrito nas suas camisolas a mensagem "Extrema-direita? Só em 4-3-3", de acordo com uma publicação que o clube efetuou hoje na sua página oficial na rede social Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Standing on the right flank ?? Just in a 4-3-3 ?? <br>A big thank you to our main sponsor <a href="https://twitter.com/mediamarkt_de?ref_src=twsrc%5Etfw">@mediamarkt_de</a>, who supported our <a href="https://twitter.com/hashtag/Schanzer?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Schanzer</a> in changing the jersey-chest for the 2nd time this season, sending a clear message ahead of <a href="https://twitter.com/hashtag/SCPFCI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SCPFCI</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SayNoToRacism?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SayNoToRacism</a><a href="https://twitter.com/hashtag/SayNoToAntisemitism?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SayNoToAntisemitism</a> <a href="https://t.co/fLHfl3RloE">pic.twitter.com/fLHfl3RloE</a></p>— FC Ingolstadt 04_EN (@Schanzer_EN) <a href="https://twitter.com/Schanzer_EN/status/1106517901136281606?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de março de 2019</a></blockquote>

Em 08 de março, também através do Twitter, Almog Cohen recebeu uma mensagem de um adepto do Union Berlin, em que diz que o jogador de 30 anos é um "judeu selvagem" e que devia estar preso numa "jaula".



Isso ocorreu horas depois do triunfo do Union sobre o Ingolstadt, por 2-0, num encontro com oito cartões amarelos e dois cartões vermelho, um deles mostrado a Cohen.



A mensagem foi reencaminhada para a polícia alemã, que está a investigar o caso.