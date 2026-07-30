Marrocos usa gases lacrimogéneos e canhões de água na fronteira com Ceuta

Milhares de pessoas continuam a chegar ao longo do dia à localidade de Castillejos com a intenção de fazer a travessia até à cidade espanhola.

Edição de 28 de julho a 3 de agosto

As autoridades marroquinas começaram a usar material contra distúrbios, como gás lacrimogéneo e canhões de água, para dispersar a multidão reunida perto da fronteira com Ceuta, segundo constatou a agência de notícias espanhola EFE no local.



Milhares de migrantes tentaram passar a fronteira de Marrocos para Ceuta AP Photo/Antonio Sempere

Milhares de pessoas continuam a chegar ao longo do dia à localidade de Castillejos com a intenção de fazer a travessia até à cidade espanhola, uma maré humana de mais de cinco quilómetros que acabou por sobrecarregar a polícia marroquina.

Após um dia em que não parou o fluxo de migrantes, na sua maioria jovens vindos de diversos pontos do país, as forças de segurança ativaram este dispositivo para travar as tentativas de aproximação ao perímetro fronteiriço.

Na sequência da intervenção policial, centenas de pessoas começaram a recuar para o centro urbano de Castillejos, onde a maioria pretende pernoitar para tentar a travessia nas próximas horas.

"Dispersaram-nos, mas não vamos desistir de tentar", disse um jovem marroquino à EFE enquanto se afastava da zona adjacente à passagem fronteiriça.