Milhares de migrantes transbordam a fronteira entre Marrocos e Ceuta

Esta quinta-feira, milhares de pessoas provocaram o caos na fronteira entre Marrocos e Ceuta, dando origem a uma situação de alerta máximo.

Num percurso feito primeiro a pé e depois a nado, milhares de marroquinos entraram em Ceuta sem passar pelo controlo fronteiriço. Várias imagens mostram festejos entre muitos migrantes, que pareciam ter alcançado o objetivo mais importante das suas vidas. Mas, entre celebrações e sorrisos, houve também quem chegasse em condições muito debilitadas, enquanto a Guarda Civil e os serviços de emergência se viram sobrecarregados a prestar assistência aos feridos.

A carregar o vídeo ... Multidão atravessa fronteira de Marrocos para Ceuta. Autoridades de Ceuta querem decretar emergência nacional

A situação faz lembrar a crise de 2021, quando cerca de cinco mil marroquinos atravessaram a mesma fronteira num único dia. Esta nova vaga surge depois de vários dias de pressão migratória e de apelos de Ceuta às autoridades nacionais para reforçar os meios de resposta.

O dia começou com a chegada de algumas dezenas de pessoas, que receberam assistência das autoridades locais, incluindo água e cuidados básicos, antes de serem encaminhadas para o Centro de Estância Temporária de Imigrantes (CETI). No entanto, antes do meio-dia, centenas já tinham abandonado as instalações. Nos últimos dez dias tinham sido registadas cerca de 2.000 entradas, mas a situação agravou-se rapidamente. Perante a dimensão da crise, o presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, pediu ao Governo espanhol que declarasse a emergência nacional.

A carregar o vídeo ... Centenas de migrantes chegam a Ceuta vindos a nado de Marrocos

No CETI, centenas de jovens aguardam agora um desfecho para a sua situação, enquanto o espaço enfrenta problemas de sobrelotação e riscos sanitários. Da euforia da chegada à incerteza sobre o futuro, muitos permanecem sem saber o que acontecerá nos próximos dias. Outros nem sequer conseguiram completar a travessia. Embora ainda não exista um balanço definitivo desta vaga migratória, organizações humanitárias estimam que mais de 30 migrantes tenham morrido este ano na tentativa de alcançar território espanhol.