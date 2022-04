Encontro entre Putin e Zelensky? Só com documento

A Rússia não rejeitou a possibilidade de uma reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Porém, alega que o encontro só pode acontecer depois de alcançado um acordo sobre um documento.







Putin não estará satisfeito com a prestação dos seus serviços de inteligência Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin

Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, reforçou a necessidade do documento no mesmo dia em que um vice-ministro russo afirmou que as conversações entre os dois países têm continuado via videochamadas.Também hoje, Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia não tinha outra opção que não negociar com a Rússia para acabar com a guerra, mas que ele e Putin poderiam não falar pessoalmente.A Rússia também considerou prematuro um encontro entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia e Ucrânia.