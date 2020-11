Emirados Árabes Unidos permitem que namorados vivam juntos sem estarem casados

Os Emirados Árabes Unidos aprovaram várias reformas legais que permitem a casais viver juntos sem estarem casados, comprar e manter bebidas alcoólicas em casa sem precisar de licença e o fim das penas brandas para quem cometa os chamados "crimes de honra".Antes, os juízes dos Emirados podiam atribuir penas leves a um familiar que matasse ou agredisse uma mulher por esta ter agido de forma que se julgasse afetar a reputação da família ou "honra". Entre essas ações, encontrava-se a fuga ou a confraternização com homens que não fossem parentes.As mudanças legais permitem aos estrangeiros que vivam nos Emirados seguir as leis dos seus países de origem no que toca ao divórcio e heranças em vez da lei islâmica seguida no país.Na federação de sete emirados, vivem nove estrangeiros por cada árabe.De acordo com a agência noticiosa estatal WAM, as reformas legais "consolidam os princípios de tolerância dos Emirados Árabes Unidos". Surgem um ano antes de os Emirados acolherem a Exposição Internacional de 2021, que deverá atrair 25 milhões de visitantes.As reformas legais não mudaram outras regras em vigor, como a proibição de relações homossexuais e demonstrações públicas de afeto.