Soldado mata três colegas em base militar na Rússia

Um soldado matou três colegas numa base militar na Rússia, perto da cidade de Voronezh. Barricou-se dentro da base, segundo fonte dos serviços de emergência regionais."Um soldado abriu fogo com um revólver, que roubou a um agente. Três pessoas morreram. Agora ele barricou-se dentro da base", indicou a fonte à agência noticiosa russa TASS.O serviço de comunicação da administração regional confirmou o incidente. Uma das vítimas do tiroteio sobreviveu e encontrava-se numa unidade de cuidados intensivos.A base militar faz parte da Academia da Força Aérea da Rússia. Em obras há mais de sete anos, deveria estar completa em setembro ou outubro deste ano, com uma pista desenhada para todos os tipos de aeronaves, tanto militares como civis.