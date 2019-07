Pelo menos sete pessoas, incluindo seis turistas, morreram e mais de 100 ficaram feridas depois de uma tempestade de granizo na Grécia, que derrubou árvores e arrancou telhados.

De acordo com a Reuters, os ventos chegaram aos 100 quilómetros por hora na península de Chalkidiki, um destino turístico.



Severe hailstorm in Agios Demetrios Pelion, Greece yesterday, July 10th. Report: Danai Salli / Forecast Weather Greece pic.twitter.com/NolO5O0o3M — severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 11, 2019





Very large hail in Evros, Greece yesterday, July 10th! Report: Apostolia Xatzi / Meteo Gr pic.twitter.com/GJYRVqmuLt — severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 11, 2019

Severe hailstorm in Florina, NW Macedonia, Greece yesterday, July 10th! Report: Slakis Chordakis / Forecast weather Greece pic.twitter.com/iabvFTctVN — severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 11, 2019

Dois turistas idosos da República Checa morreram quando os ventos e a água levantaram a sua autocaravana. Uma mulher e um rapaz de oito anos, da Roménia, morreram depois de um telhado ter caído num restaurante em Nea Plagia. Um homem e um rapaz russos morreram devido à queda de uma árvore. O corpo da sétima vítima foi encontrado no mar.

A tempestade foi uma supercélula, que se trata de um fenómeno raro e violento. São a forma menos comum de trovoada, mas a mais violenta.