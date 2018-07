Um jornalista de nacionalidade e meio desconhecidos foi detido pelas autoridades tailandesas por comandar um drone perto da gruta da Tailândia, na segunda-feira, onde 13 jovens ficaram presos. Segundo os media locais, este tentou aproximar o drone da entrada da gruta de Tham Luang, enquanto estava a decorrer a operação de resgate para salvar as doze crianças e o treinador.

Há ainda relatos de alguns meios de comunicação terem estado a ouvir conversas radiofónicas da polícia tailandesa. Narongsak Osatanakorn, líder do centro de comando que está a coordenar as operações, criticou o episódio. "Isto é muito errado", comentou.

Police have detained a foreign journalist for flying a drone near #ThamLuang. Recently a Thai flew a drone as a helicopter took off.



