Eleitores no nordeste brasileiro impedidos de votar por polícia rodoviária

Denúncia foi feita pela campanha de Lula da Silva ao Tribunal Superior Eleitoral, que exigiu ao diretor da Polícia Rodoviária Federal que pare com as ações.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil, Alexandre de Moraes, exigiu ao diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que pare com as operações que visam o transporte público de eleitores. No nordeste, surgiram denúncias de autocarros de transporte até à assembleia de voto que são travados pela PRF, apesar de as operações terem sido proibidas.