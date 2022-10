Deputada apoiante de Bolsonaro armada persegue homem em São Paulo

Carla Zambelli e o homem envolveram-se numa discussão junto a um restaurante em São Paulo. De seguida, deputada perseguiu-o com uma arma.

No Brasil, a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli usou uma arma durante uma perseguição a um homem com quem se envolveu numa discussão no dia antes das eleições. Carla Zambelli empunhou uma arma após uma discussão junto a um restaurante em São Paulo.