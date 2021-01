ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de janeiro de 2021.

Só é possível imaginar o incómodo do som das obras que chega do Capitólio. À janela do seu quarto, do lado norte da Casa Branca, escreveu a CNN, é provável que Donald Trump oiça os trabalhos de construção do palanque para a tomada do 46.º Presidente dos Estados Unidos da América, a 20 de janeiro.Foi também por baixo deste cenário de andaimes e bancadas que passaram os apoiantes de Trump que invadiram o Capitólio e que levou agora a apertar as medidas de segurança de uma cerimónia que já estava limitada pela pandemia. São muitas as tradições vividas nesta data pelos novos chefes de Estado e que Joe Biden não terá.