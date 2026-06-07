Eleições do Peru: Keiko Fujimori, que foi primeira-dama aos 19 anos, concorre à presidência pela quarta vez

É uma das candidatas à presidência do Peru e o seu primeiro papel na política caiu-lhe no colo aos 19 anos, após a separação dos pais.

Foi primeira-dama com apenas 19 anos, durante o mandato de Alberto Fujimori, seu pai, papel que assumiu após a mãe, Susana Higuchi, pedir o divórcio, na sequência de acusações de corrupção no seu governo, num caso em torno de donativos internacionais.



Keiko Fujimori é filha do antigo presidente Alberto Fujimori AP Photo/Martin Mejia

Este episódio acabou por lançar a carreira política de Keiko Fujimori, que este domingo se candidata pela quarta vez à presidência, após as derrotas de 2011, 2016 e 2021. Desta vez, as sondagens colocam esta candidata de direita numa posição elegível, o que tem motivado alguns protestos por parte de opositores que acusam a candidata de representar uma continuidade das políticas autoritárias associadas ao passado do país.

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Como oponente, tem Roberto Sánchez, candidato de esquerda, oriundo do partido Juntos por el Perú. No debate televisivo que os colocou frente-a-frente, a candidata conservadora Fujimori afirmou: “Precisamos de ordem. Ordem para viver, ordem para investir, ordem para trabalhar", numa alusão à instabilidade política do Peru. Nos últimos dez anos, o país teve oito presidentes. Os escândalos de corrupção e o aumento da criminalidade têm agravado o descontentamento.

A herdeira do chamado "fujimorismo" está no meio desse furação. Tornou-se congressista em 2000, fundou o partido Fuerza Popular e passou 13 meses na prisão enquanto era investigada por corrupção por alegadamente ter recebido dinheiro da construtora Odebrecht para financiar as suas campanhas presidenciais. Uma acusação que a candidata tem negado repetidamente.

As suspeitas são reminiscentes da década em que o seu pai esteve no poder, entre 1990 e 2000. Apesar de ter resgatado o país de um colapso económico e de ter derrotado grupos considerados terroristas no país (num conflito interno que resultou em 60 mil mortos), o regime de Alberto Fujimori foi marcado por violações dos direitos humanos e corrupção, pelas quais viria a ser condenado. Um dos vários processos judiciais que enfrentou resultou numa pena de 25 anos de prisão em 2009 pelos crimes de homicídio qualificado e lesões corporais. O ex-presidente morreu em 2024, após lhe ter sido concedido um controverso indulto devido ao seu estado de saúde.

Apesar de vários grupos de cidadãos, estudantes e organizações de direitos humanos se terem manifestado na capital para rejeitar a candidatura de Keiko Fujimori, o voto anti-fujimorista pode não encontrar tanta expressão nas gerações nascidas após a saída do ex-presidente do poder em 2000.

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