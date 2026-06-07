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07 de junho de 2026 às 18:00

Peruanos vão às urnas para escolher novo presidente

Decorrem este domingo novas eleições presidenciais no Peru. O voto é obrigatório para peruanos com idades entre os 18 e 70 anos. O aumento da criminalidade foi um dos temas que marcou a campanha eleitoral.

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