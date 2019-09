Elefantes ferem 18 pessoas em festival religioso no Sri Lanka

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas depois de dois elefantes entrarem em pânico e correrem para a multidão, durante um concurso de rua no Sri Lanka. Vídeos mostram um grupo de artistas a fugir do primeiro elefante, assustando o segundo que começou também a correr. Durante a fuga, o animal pontapeou uma pessoa e derrubou outras.





Ao todo, na noite de sábado, 18 pessoas foram hospitalizadas, incluindo crianças. O homem montado em cima do animal escapou de ser pisado depois de cair do elefante, mas também sofreu ferimentos ligeiros. No total, 16 já tiveram alta, com um dos feridos a estar ainda em observação devido a uma lesão abdominal e outro está a ser tratado por lesões numa orelha.

Os elefantes enfeitados com luzes e mantos são uma das principais atrações dos desfiles budistas do Sri Lanka. O incidente ocorreu durante uma procissão religiosa anual de um templo budista com 600 anos em Kotte, capital do país.

Elefantes têm especial importância no budismo devido à história da Rainha Maia de Sakya, a mãe de Buda, que sonhou que era visitada por um destes animais como profecia do seu nascimento.

Esta espécie de elefantes está na lista dos animais em vias de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza – que controla a extinção das espécies, com uma estimativa de 2.500 a 4.000 dos animais a viverem no Sri Lanka.