Golfinho bebé morre durante atuação em parque aquático

Um golfinho bebé, com apenas nove dias, morreu num parque aquático na Bulgária. De acordo com relatos citados pelo jornal britânico Mirror, o animal estava a ser sobrecarregado com várias apresentações diárias no parque onde se encontrava.O animal morreu durante uma apresentação, de acordo com a imprensa local, embora os donos do parque garantam que o animal não morreu durante nenhuma atuação.Uma testemunha, citada pelos meios de comunicação locais, afirma que houve um aparato no Dolphinarium de Varna, na Bulgária, durante uma atuação com muita audiência.Bisser Lyubenov disse à BTV Novinite que a multidão foi obrigada a sair de imediato quando o animal sucumbiu.Alegadamente, os golfinhos são forçados a realizar espetáculos quatro vezes por dia, o que está a provocar indignação.

Foi lançada uma petição com o objetivo de encerrar o Dolphinarium.