Canal do Suez já está desbloqueado

O navio Ever Given que há quase uma semana bloqueava a circulação no canal do Suez, já foi completamente desencalhado. Esta segunda-feira de manhã, 80% do navio tinha sido libertado e ao início da tarde já estava a circular plenamente no canal.







Canal do Suez - porta contentores EverGiven EPA

Desde terça-feira que este gigante estava encalhado no Suez impedido toda a circulação. O impacto deste bloqueio fez-se sentir logo no aumento do preço do petróleo. Por este canal passa cerca de 12% de todo o comércio mundial.Centenas de navios esperavam pela reabertura do canal egípcio.