Papa diz que sexo é 'uma coisa linda' e que comunidade LGBT deve ser 'acolhida'

Em 2022, o Papa Francisco esteve reunido com um grupo de dez jovens, entre os 20 e os 25 anos, e aceitou a responder a todas as suas perguntas, mesmo aquelas que eram mais polémicas. O momento foi gravado para a realização do documentário The Pope: Answers, que poderá ser visto a partir desta quarta-feira, no Disney+.







De acordo com a Reuters, o pontífice de 86 anos aceitou falar de forma "aberta e sincera" sobre temas como as relações sexuais, o racismo, a comunidade LGBT, o feminismo, a indústria pornográfica, o aborto, a fé, o papel das mulheres na Igreja e os casos de abusos sexuais dentro da Igreja Católica.No encontro, Francisco disse que considerava que o sexo foi "uma das coisas mais belas que Deus deu aos humanos" e quando questionado sobre a masturbação o Santo Padre respondeu: "Exprimirmo-nos sexualmente é uma riqueza. Portanto, qualquer coisa que diminua a expressão sexual diminui-nos e esgota essa riqueza".O Papa confirmou ainda que sabia o que era uma "pessoa não binária" e que defendia que a comunidade LGBT deve ser acolhida no seio da Igreja."Todas as pessoas são filhos de Deus, todas as pessoas. Deus não rejeita ninguém, Deus é um pai e eu não tenho o direito de expulsar ninguém da Igreja", respondeu.Já sobre o aborto, o Papa explica que não considera o ato correto ou justificável, mas defende que a Igreja deve ser "misericordiosa" para com as mulheres que interromperam gravidezes.O documentário foi filmado em Roma, em junho de 2022, e realizado por Jordi Évola e Màrius Sanchez. Os cineastas consideram esta uma oportunidade de "juntar dois mundos que normalmente não se tocam, de ver uma das pessoas mais influentes do mundo a dialogar com um grupo de jovens cujas vidas às vezes colidem frontalmente com os postulados da Igreja" e agradeceram o "ato de grande generosidade" do Papa Francisco e dos dez jovens.No final do encontro, o Santo Padre terá agradecido aos jovens: "aprendi muito com vocês, obrigado pelo bem que me fizeram".