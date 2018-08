Anna Taylor está a ensinar todos os seus sete filhos a dispararem armas para se defenderem. A americana de 35 anos foi violada três vezes na sua adolescência e é forte defensora do uso de armas de fogo para autodefesa.

"O mal existe e eu certamente não vivo com medo. Mas sendo uma realidade, eu sou a primeira linha de defesa dos meus filhos e da minha família", disse Anna, citada no Daily Mail. Proveniente do estado de Kansas, EUA, Anna montou um campo de tiro na sua propriedade no campo. Aí, a sua família dispara armas em conjunto.

A sua filha mais nova, de apenas cinco anos, é a única que ainda não usa pistolas com munições, apenas armas vazias. A criança mais velha é Samie que tem 16 anos. Anna e o seu marido Jason consideram que ensinar os seus filhos a usarem armas mantê-los-á mais seguros e poderá prevenir acidentes com estes instrumentos.

"Amamentava a minha segunda filha mais nova, enquanto andava com uma arma na cintura. O objectivo é que eles desde pequenos estejam habituados à presença de armas e saibam o que elas são", confessa a mãe. E acrescenta que é uma "tremenda responsabilidade" ensinar as crianças sobre pistolas, e "se lhes ensinar maus hábitos, a culpa é 100% sua. É preciso ensinar o que é segurança e respeito."

A relação de de Anna com armas começou na adolescência, após ter sido violada três vezes por homens diferentes, entre as idades de 13 e 18 anos. "O que me apercebo hoje é que eu tinha mentalidade de vítima", conta a americana, reflectindo sobre o quão vulnerável se sentiu, quando era mãe de duas crianças e o seu vizinho foi morto a tiro. "Eu pensava que se alguém me quisesse entrar em casa à noite, eu estaria totalmente indefesa. Por isso, eu queria mesmo ter licença de porte de arma".

Quando estava grávida do quarto filho, Anna decidiu comprar a sua primeira arma, antes de se tornar uma instrutora certificada da NRA (Associação Nacional de Riffles).

Questionada se vê um problema de armas nos Estados Unidos, a mulher disse que vê mais um problema de responsabilidade, que deveria ser o foco do debate: "O país tem um problema de responsabilidade. O país tem um problema de má educação. Se alguém há que tem más intenções e não tem respeito pela vida humana, vai encontrar uma forma de magoar os outros, não lhe interessa o que usa. Definitivamente, não é um problema com armas de fogo".