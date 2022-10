Filho de Bolsonaro reage à derrota eleitoral: "Não vamos desistir do nosso Brasil"

Flávio Bolsonaro foi a primeira pessoa do núcleo próximo do presidente do Brasil a reagir aos resultados de ontem à noite. Jair Bolsonaro vai falar ainda hoje, mas não se sabe se vai conceder a derrota. Antes disso, Michelle Bolsonaro foi às redes sociais para garantir que ela e o marido seguem "unidos".